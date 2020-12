Torture, crudeltà, abusi: la vita nel carcere di Tora in Egitto. Il volto del regime nella prigione dove è rinchiuso Patrick Zaki (Di sabato 5 dicembre 2020) ‘High security prison 992’: benvenuti all’inferno del rettangolo della morte. I blocchi a forma di H del carcere di Tora, alla periferia meridionale del Cairo, rimandano alla famigerata prigione di Maze, più comunemente denominata Long Kesh, nella cittadina nordirlandese di Lisburn, dove tra il 1971 e il 2000 morirono decine di detenuti, tra cui Bobby Sands, leader dell’Ira stroncato dopo 64 giorni di sciopero della fame e della sete. I livelli di crudeltà non sono dissimili, tra condizioni generali pessime, violenze e Torture, con una differenza: la struttura alle porte di Belfast è stata chiusa dopo gli Accordi di Pace del 1998 (Good Friday Agreement) e una serie di spettacolari evasioni, mentre l’inferno di Tora è attivo e non sembra per nulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) ‘High security prison 992’: benvenuti all’inferno del rettangolo della morte. I blocchi a forma di H deldi, alla periferia meridionale del Cairo, rimandano alla famigeratadi Maze, più comunemente denominata Long Kesh,cittadina nordirlandese di Lisburn,tra il 1971 e il 2000 morirono decine di detenuti, tra cui Bobby Sands, leader dell’Ira stroncato dopo 64 giorni di sciopero della fame e della sete. I livelli dinon sono dissimili, tra condizioni generali pessime, violenze e, con una differenza: la struttura alle porte di Belfast è stata chiusa dopo gli Accordi di Pace del 1998 (Good Friday Agreement) e una serie di spettacolari evasioni, mentre l’inferno diè attivo e non sembra per nulla ...

