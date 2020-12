The Last of Us Parte 2 premia il suo director Neil Druckmann, ora co-presidente di Naughty Dog (Di sabato 5 dicembre 2020) Il director di The Last of Us Part II, il ben noto Neil Druckmann, è stato ufficialmente promosso da vice-presidente a co-presidente di Naughty Dog, andando così ad affiancare l'attuale capo, Evan Wells. Wells stesso ha condiviso la notizia in giornata, tramite un piccolo post sul blog della compagnia. La decisione è stata raggiunta dopo l'ultima riunione dello staff, nel quale sono state ufficializzate anche le promozioni di altri due membri del team: Alison Mori e Christian Cyrling, rispettivamente director of operations e co-director of programming, sono anch'essi saliti di grado, diventando i nuovi vice-presidenti. Druckmann iniziò la sua carriera in Naughty Dog nel 2004, lavorando a Jak 3 e Jak X: ... Leggi su eurogamer (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi Theof Us Part II, il ben noto, è stato ufficialmente promosso da vice-a co-diDog, andando così ad affiancare l'attuale capo, Evan Wells. Wells stesso ha condiviso la notizia in giornata, tramite un piccolo post sul blog della compagnia. La decisione è stata raggiunta dopo l'ultima riunione dello staff, nel quale sono state ufficializzate anche le promozioni di altri due membri del team: Alison Mori e Christian Cyrling, rispettivamenteof operations e co-of programming, sono anch'essi saliti di grado, diventando i nuovi vice-presidenti.iniziò la sua carriera inDog nel 2004, lavorando a Jak 3 e Jak X: ...

