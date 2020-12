Stefano D'Orazio: omaggio stasera su Rai1 con lo speciale "Ciao Stefano, amico per sempre" (Di sabato 5 dicembre 2020) omaggio a Stefano D'Orazio stasera su Rai1 alle 21:25 con lo speciale Ciao Stefano, amico per sempre, in onda a un mese dalla scomparsa dell'ex Pooh. stasera su Rai1, alle 21:25, si renderà omaggio a Stefano D'Orazio con lo speciale "Ciao Stefano, amico per sempre", che va in onda a un mese dalla scomparsa dell'ex batterista dei Pooh. Una serata dedicata al ricordo della sua carriera attraverso "POOH 50 - L'ultima notte insieme", il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020)D'sualle 21:25 con loper, in onda a un mese dalla scomparsa dell'ex Pooh.su, alle 21:25, si renderàD'con loper", che va in onda a un mese dalla scomparsa dell'ex batterista dei Pooh. Una serata dedicata al ricordo della sua carriera attraverso "POOH 50 - L'ultima notte insieme", il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a ...

leone52641 : RT @Marian__136: Aspettando il concerto dei Pooh per ricordare Stefano D’Orazio... Pooh - Ci Pensero' Domani - zazoomblog : “Bara sigillata è disumano” il racconto choc della moglie di Stefano D’Orazio - #“Bara #sigillata #disumano”… - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: Questa sera su @RaiUno un lungo speciale per ricordare Stefano D’Orazio @ipooh - Spettakolo_mag : Questa sera su @RaiUno un lungo speciale per ricordare Stefano D’Orazio @ipooh - Marian__136 : Aspettando il concerto dei Pooh per ricordare Stefano D’Orazio... Pooh - Ci Pensero' Domani -