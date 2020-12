Standard Liegi-Benfica | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 dicembre 2020), match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo D di Europa League, è in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21. All’andata si sono imposti i lusitani per 3-0. Quali saranno le scelte tecniche delle due squadre? Il match è ininfluente dato che ilè già qualificato ai sedicesimi mentre loè eliminato. I belgi di Mountanier si schiereranno con il 4-1-4-1: Bodart in porta, Fay e Gavory sulle fasce, Dussenne e Vanheusden al centro della difesa. A centrocampo, cu sarà il solo mediano Bogady mentre Lestienne e Amallah agiranno sulle corsie di destra e di sinistra. In attacco, Muleka sarà supportato dai trequartisti Bastien e Cimirot. Solito 4-3-3 per gli uomini di Jesus: Vlachodimos tra i pali, Vertighen e Otamendi ...