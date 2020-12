Soldati | droni | maxi multe con l' incubo fuga al Sud La stretta pure ai confini

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Chiara Giannini Feste sorvegliate da 80mila agenti. Controlli a tappeto e mille euro di sanzione a chi sgarra Controlli a tappeto, almeno nei giorni di festa: queste vacanze di Natale hanno la spada di Damocle puntata sulla testa. Perché se la Pasqua ce la siamo fatta sottotono, la ricorrenza della Natività sarà probabilmente la più triste del secolo. Tra le promesse vane del governo che parlava di un periodo di ristrettezze che ci avrebbe consentito di passare almeno le festività in serenità e la prospettiva disalatissime, c'è davvero poco da gioire. Cosa certa è che al Viminale si è già al lavoro per redigere un piano di controlli da effettuare a partire dal 21 dicembre, giorno in cui scatterà il divieto di spostamento tra Regioni. Nel corso della settimana precedente sarà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a riunirsi per poi ...