“Si torna alla dura realtà”. Francesco Oppini fuori dal GF Vip: la prima foto (rubata) dopo l’uscita dal reality. E non è solo… (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesco Oppini, per lui il gioco finisce qui. L’avventura al Grande Fratello Vip è stata sicuramente intensa e continua a esserlo per i concorrenti che proseguono il loro viaggio Ma il figlio di Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci non vanno avanti. Una puntata sicuramente ricca di emozioni ma anche la durissima decisione. Infatti il programma ha subito un prolungamento fino a febbraio. Restare o abbandonare il gioco? La decisione dei concorrenti ha riempito le pagine del gossip delle scorse settimane. E oltre Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini è stato tirato in ballo più di qualsiasi altro. Molti hanno ‘accusato’ la fidanzata Cristina di poter condizionare la sua scelta. Ma è andata davvero così? Non sembra anche perchè Cristina Tomasini stessa ha affermato che Francesco ha sempre agito con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020), per lui il gioco finisce qui. L’avventura al Grande Fratello Vip è stata sicuramente intensa e continua a esserlo per i concorrenti che proseguono il loro viaggio Ma il figlio di Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci non vanno avanti. Una puntata sicuramente ricca di emozioni ma anche la durissima decisione. Infatti il programma ha subito un prolungamento fino a febbraio. Restare o abbandonare il gioco? La decisione dei concorrenti ha riempito le pagine del gossip delle scorse settimane. E oltre Elisabetta Gregoraci,è stato tirato in ballo più di qualsiasi altro. Molti hanno ‘accusato’ la fidanzata Cristina di poter condizionare la sua scelta. Ma è andata davvero così? Non sembra anche perchè Cristina Tomasini stessa ha affermato cheha sempre agito con il ...

