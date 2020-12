Roma, possibile cambio in porta: Pau Lopez può scalzare Mirante (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli errori di Antonio Mirante contro il Napoli potrebbero portare ad un cambio di gerarchie fra i portiere della Roma Le gerarchie della Roma non sono più cosi rigide per quanto riguarda il ruolo del portiere. Come riporta Gazzetta dello Sport, infatti, Pau Lopez potrebbe prendersi una maglia da titolare ai danni di Antonio Mirante anche in campionato. Lo spagnolo è il titolare in Europa League ma gli errori commessi da Mirante contro il Napoli hanno aperto lo scenario di un cambio di gerarchie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli errori di Antoniocontro il Napoli potrebberore ad undi gerarchie fra i portiere dellaLe gerarchie dellanon sono più cosi rigide per quanto riguarda il ruolo del portiere. Come riGazzetta dello Sport, infatti, Paupotrebbe prendersi una maglia da titolare ai danni di Antonioanche in campionato. Lo spagnolo è il titolare in Europa League ma gli errori commessi dacontro il Napoli hanno aperto lo scenario di undi gerarchie. Leggi su Calcionews24.com

Gli errori di Antonio Mirante contro il Napoli potrebbero portare ad un cambio di gerarchie fra i portiere della Roma Le gerarchie della Roma non sono più cosi rigide per quanto riguarda il ruolo del ...

Gli errori di Antonio Mirante contro il Napoli potrebbero portare ad un cambio di gerarchie fra i portiere della Roma Le gerarchie della Roma non sono più cosi rigide per quanto riguarda il ruolo del ...Il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio mentre l’attaccante è alle prese con risentimento muscolare ...