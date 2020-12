Per un ritorno alla ‘verità effettuale’. Ricordando la grande lezione di Giuseppe Are

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) di Dino CofrancescoProfessore Emerito di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di Genova Parafrasando una celebre frase di Talleyrand - ripresa poi da Giulio Andreotti -, si può dire che “il potere corrompe chi non ce l‘ha” ma nel senso che ne corrode la mente, non permettendogli di “andare drietoverità effettuale della cosa”, per citare, questa volta, il nostro, immortale, Niccolò Machiavelli. Un paese, come l’Italia, che dopo la catastrofe fascista non ha più alcun peso nelle vicende internazionali, può ritenere che le guerre, i conflitti di potenza, la vecchia ‘ragion di Stato’ siano fantasmi dell’immaginazione, sui quali non vale la pena riflettere se non per catalogarli tra le cose insensate della vita. Già ai miei tempi si diceva, a scuola, che la storia non è fatta di date e di battaglie e che sapere l’anno in ...