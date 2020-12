Pechino 2022, cancellate le gare preolimpiche a causa del Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI Tutte le gare preolimpiche - dai Mondiali alle singole tappe Coppe del mondo - degli sport invernali previsti in questa stagione (2020/2021) in Cina nei luoghi che nel febbraio del 2022 ospiteranno le gare dei Giochi della neve e del ghiaccio di Pechino, sono stati cancellati a seguito del preoccupante evolversi della pandemia di Covid-19 nel mondo. La decisione è stata presa dal Comitato Organizzatore di Pechino 2022 e dalla Federazione Internazionale Sci (Fis) con il sostegno del Comitato Olimpico Internazionale. La scelta di annullare tutte le manifestazioni internazionali degli sport invernali di questa stagione in Cina, che nella stagione preolimpica vengono considerate dagli atleti e dagli addetti ai lavori dei veri test (nel febbraio del 2022 sono previsti ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI Tutte le gare- dai Mondiali alle singole tappe Coppe del mondo - degli sport invernali previsti in questa stagione (2020/2021) in Cina nei luoghi che nel febbraio delospiteranno le gare dei Giochi della neve e del ghiaccio di, sono stati cancellati a seguito del preoccupante evolversi della pandemia di-19 nel mondo. La decisione è stata presa dal Comitato Organizzatore die dalla Federazione Internazionale Sci (Fis) con il sostegno del Comitato Olimpico Internazionale. La scelta di annullare tutte le manifestazioni internazionali degli sport invernali di questa stagione in Cina, che nella stagione preolimpica vengono considerate dagli atleti e dagli addetti ai lavori dei veri test (nel febbraio delsono previsti ...

OA_Sport : Sport invernali, cancellate le gare pre-olimpiche di Pechino 2022. Niente eventi in Cina nei prossimi mesi - MasashiKohmura : RT @sportface2016: #Olimpiadi #Pechino2022, annullate le gare preolimpiche in Cina nel 2021 - AnsaLombardia : Covid: Olimpiadi; annullate gare preolimpiche Pechino 2022. In programma in Cina fra gennaio e marzo in più special… - Ansa_Piemonte : Covid: Olimpiadi; annullate gare preolimpiche Pechino 2022. In programma in Cina fra gennaio e marzo in più special… - AnsaTrentinoAA : Covid: Olimpiadi; annullate gare preolimpiche Pechino 2022. In programma in Cina fra gennaio e marzo in più special… -