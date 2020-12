Napoli, De Laurentis alla Mostra-Maradona: “Emozionante ripercorrere storia del club! Tutto su Gattuso e Osimhen” (Di sabato 5 dicembre 2020) "Maradona ha reso ancora più straordinaria la storia del Napoli".Lo ha detto il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, alla stampa presente all'inaugurazione della stazione Mostra-Maradona, che porta allo Stadio Maradona, scomparso improvvisamente lo scorso 25 novembre, a seguito di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa."E' stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, dove si ripercorre la storia del club dal 1926 ad oggi, resa ancora più gloriosa da questa stella che purtroppo è caduta che è Maradona, che campeggia con la corona come un Re tra i vari murales. Un grazie a chi ha avuto l'idea, manca purtroppo Ferlaino che ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) "ha reso ancora più straordinaria ladel".Lo ha detto il patron del, Aurelio Destampa presente all'inaugurazione della stazione, che porta allo Stadio, scomparso improvvisamente lo scorso 25 novembre, a seguito di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa."E' stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, dove si ripercorre ladel club dal 1926 ad oggi, resa ancora più gloriosa da questa stella che purtroppo è caduta che è, che campeggia con la corona come un Re tra i vari murales. Un grazie a chi ha avuto l'idea, manca purtroppo Ferlaino che ...

