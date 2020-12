Maltempo Estremo nel Week End | rischio alluvioni e nubifragi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Per l’Italia si è aperto unend decisamente critico dal punto di vista meteo: un’intensa perturbazione tiene sotto scacco il Paese e in molte regioni sarà responsabile di piogge abbondanti, con ilanche di. A peggiorare le cose il vento intenso: il forte Scirocco soffierà con raffiche burrascose costituendo un ulteriore elemento di criticità

MeteoWeb

Per l’Italia si è aperto un weekend decisamente critico dal punto di vista meteo: un’intensa perturbazione tiene sotto scacco il Paese e in molte regioni sarà responsabile di piogge abbondanti, con il ...Una violenta ondata di maltempo terrà sotto scacco l’Italia per tutto questo fine settimana, con precipitazioni intense soprattutto al Nord-Est e, dalla seconda parte della giornata di oggi, anche al ...