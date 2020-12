Le pagelle di Juventus-Torino: Cuadrado sveglio, Belotti non perde un duello (Di domenica 6 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Flaz444K : @YvanGoSlow24 Non trovo le pagelle di inter juventus 2 3 della gazzetta, chissà che cazzo gli avran detto dopo quello schifo - sportli26181512 : Juventus-Torino, le pagelle: Cuadrado sempre sveglio, 7,5. Belotti non perde un duello, 7: Juventus-Torino, le page… - Gazzetta_it : Le #pagelle di #JuventusTorino: #Cuadrado sempre sveglio, 7,5. #Belotti non perde un duello, 7 - SPress24 : Serie A, la spunta la Juve! Le pagelle di Juventus-Torino 2-0 - infoitsport : Le pagelle di Juventus-Torino: Lyanco due errori fatali. Che personalità Singo. -