Laura Boldrini chiede il taglio dell’iva sugli assorbenti “Il ciclo non è un lusso” (Di sabato 5 dicembre 2020) La Deputata del Partito Democratico Laura Boldrini propone, attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio, che l’iva sugli assorbenti venga ridotta dal 22 al 5%. Un intervento in linea con quanto già accaduto in molti altri Paesi, dove la Tampon Tax è stata drasticamente tagliata o addirittura abolita. Un emendamento alla legge di Bilancio presentato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 5 dicembre 2020) La Deputata del Partito Democraticopropone, attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio, che l’ivavenga ridotta dal 22 al 5%. Un intervento in linea con quanto già accaduto in molti altri Paesi, dove la Tampon Tax è stata drasticamente tagliata o addirittura abolita. Un emendamento alla legge di Bilancio presentato L'articolo proviene da Leggilo.org.

mattiafeltri : Risposta a Laura Boldrini (di Mattia Feltri) - ilfoglio_it : L'articolo di Laura Boldrini per l'#HuffPost, la legittima richiesta di modifiche avanzata dal direttore, il ricatt… - mante : Siccome è a favore della libertà di espressione Laura Boldrini è andata a raccontare ai quattro venti una telefonat… - albertocaldana : Laura Boldrini: 'Gli attacchi della Lega per me sono medaglie nel petto' - GattoSi18120606 : RT @claudio_2022: 333 Laura Boldrini: L'innominabile. Un serio pericolo per la nostra democrazia. -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini Laura Boldrini, la "censora doppiopesista" ilGiornale.it Posts tagged with "Luciano Cimmino"

L’imprenditore napoletano e deputato Luciano Cimmino, presidente della società Pianoforte Holding che controlla i marchi Yamamay, Carpisa e Jaked, il 13 luglio ha rassegnato le proprie dimissioni alla ...

Cedolare, tabacco e assorbenti Sulla manovra ognuno va per sé

Con la manovra in arrivo la maggioranza sembra divisa su quasi tutto. Non c’è solo la patrimoniale, infatti, a far discutere le forze di governo, tra la proposta di Fratoianni e il muro 5 Stelle (comp ...

L’imprenditore napoletano e deputato Luciano Cimmino, presidente della società Pianoforte Holding che controlla i marchi Yamamay, Carpisa e Jaked, il 13 luglio ha rassegnato le proprie dimissioni alla ...Con la manovra in arrivo la maggioranza sembra divisa su quasi tutto. Non c’è solo la patrimoniale, infatti, a far discutere le forze di governo, tra la proposta di Fratoianni e il muro 5 Stelle (comp ...