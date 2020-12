Intel | tutti i progressi nella fotonica integrata per data center

(Di sabato 5 dicembre 2020)compie nuovipere annuncia nuovi sviluppi tecnologici Ieri, in occasione dell’Labs Day,ha presentato avanzamenti tecnologici che concorrono a realizzare la visione dell’azienda in integrare lanei chip di silicio a basso costo e alti volumi di produzione. Questi avanzamenti rappresentano un progresso fondamentale nel campo delle interconnessioni ottiche, funzionali a rispondere all’esigenza di scalare le prestazioni dell’input/output (I/O) elettrico con il crescere dei carichi di lavoro associati ai dati, che richiedono grande potenza di calcolo e congestionano il traffico di rete nei. ...

Ultime Notizie dalla rete : Intel tutti

Intel compie nuovi progressi nella fotonica integrata per data center e annuncia nuovi sviluppi tecnologici per il futuro.Intel presenta il chip per il controllo quantico criogenico Horse Ridge di seconda generazione. Ecco le caratteristiche principali.