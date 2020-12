In un periodo di crisi c’è solo una certezza: nessuno pensa a noi giovani (Di sabato 5 dicembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo L’Italia non si trova certo in una situazione facile: i contagi fortunatamente stanno iniziando a scendere, ma non dimentichiamoci delle attuali condizioni della sanità italiana che cambia in base alla regione in cui abitiamo. Una sanità messa a dura prova durante la pandemia, una sanità che chiede aiuto e attenzione allo stato, una sanità su cui pesano tutti i tagli di questi ultimi anni. Dall’altro lato c’è la scuola: solo ultimamente si sta iniziando a investire qualcosa, ma i problemi di fondo restano e questa pandemia non ha fatto altro che renderli più evidenti. In questo scenario di crisi in cui non è stato ancora definito un piano per accedere al Next Generation Ue (non Recovery fund, come si ostina qualcuno a chiamarlo) non si sanno né la quantità né i tempi di erogazione dei sussidi per chi è stato costretto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo L’Italia non si trova certo in una situazione facile: i contagi fortunatamente stanno iniziando a scendere, ma non dimentichiamoci delle attuali condizioni della sanità italiana che cambia in base alla regione in cui abitiamo. Una sanità messa a dura prova durante la pandemia, una sanità che chiede aiuto e attenzione allo stato, una sanità su cui pesano tutti i tagli di questi ultimi anni. Dall’altro lato c’è la scuola:ultimamente si sta iniziando a investire qualcosa, ma i problemi di fondo restano e questa pandemia non ha fatto altro che renderli più evidenti. In questo scenario diin cui non è stato ancora definito un piano per accedere al Next Generation Ue (non Recovery fund, come si ostina qualcuno a chiamarlo) non si sanno né la quantità né i tempi di erogazione dei sussidi per chi è stato costretto ...

pfmajorino : La ridico così. Sui grandi patrimoni e grandi eredità non ci vedo niente di male a intervenire con prelievi fiscal… - ilfattoblog : In un periodo di crisi c’è solo una certezza: nessuno pensa a noi giovani - MatteoMarchini5 : In un periodo di crisi c’è solo una certezza: nessuno pensa a noi giovani - G4occhi : RT @PrecariUnitiCNR: Il #ruolo svolto dagli #EPR è fondamentale per uscire dalla #crisi e rilanciare il #Paese: in questo #periodo di #emer… - EmiSilver1 : RT @AzzurraBarbuto: Non è un bel periodo per la libertà di stampa. I giornalisti conducono battaglie personali contro i giornalisti che non… -

Ultime Notizie dalla rete : periodo crisi La crisi ha colpito duro su chi lavora Nella p.a. invece si vive in un Eden - ItaliaOggi.it Italia Oggi I ristori? L'ultima presa in giro di Conte

Pur riconoscendo l'importanza dei sussidi elargiti dal governo ("Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi ... "Dopo l'approvazione dell'ultimo Dpcm, la situazione in questo periodo natalizio è ...

In un periodo di crisi c’è solo una certezza: nessuno pensa a noi giovani

In questo scenario di crisi in cui non è stato ancora definito un piano per ... Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ...

Pur riconoscendo l'importanza dei sussidi elargiti dal governo ("Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi ... "Dopo l'approvazione dell'ultimo Dpcm, la situazione in questo periodo natalizio è ...In questo scenario di crisi in cui non è stato ancora definito un piano per ... Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ...