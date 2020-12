In auto con moglie, figlia minorenne e…droga: arrestato 53enne (Di sabato 5 dicembre 2020) Stava viaggiando a bordo della sua auto con moglie e figlia minorenne quando ieri pomeriggio è stato fermato, nel corso dei quotidiani servizi di controllo alla circolazione stradale, lungo la via Pratica di Mare, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 53enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Alla vista degli uomini dell’Arma, l’automobilista ha manifestato un’eccessiva agitazione, alquanto insolita per chi si trova semplicemente a viaggiare in compagnia dei propri famigliari, tant’è che i militari hanno deciso di approfondire le verifiche sul suo conto. La perquisizione subito effettuata, infatti, ha consentito ai Carabinieri di trovare, occultate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Stava viaggiando a bordo della suaconquando ieri pomeriggio è stato fermato, nel corso dei quotidiani servizi di controllo alla circolazione stradale, lungo la via Pratica di Mare, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hannounromano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Alla vista degli uomini dell’Arma, l’mobilista ha manifestato un’eccessiva agitazione, alquanto insolita per chi si trova semplicemente a viaggiare in compagnia dei propri famigliari, tant’è che i militari hanno deciso di approfondire le verifiche sul suo conto. La perquisizione subito effettuata, infatti, ha consentito ai Carabinieri di trovare, occultate ...

Agenzia_Ansa : #meteo Piano freddo per i clochard, in auto con i volontari del servizio notturno #ANSA #VIDEO - Agenzia_Ansa : Oltre alle 2 vittime, ci sono almeno 15 persone 'gravemente ferite' dall'urto con l'auto che ha attraversato a tutt… - repubblica : Livorno, entra con l'auto dentro l'ospedale e parcheggia in corridoio - quattroruote : Macchinine radiocomandate, #puzzle, ride-on car, merchandising con i loghi delle Case e molto altro: ecco la Foto g… - clikservernet : Donne sul fronte, Giuliana Sgrena racconta il momento della morte di Calipari: “58 colpi alla nostra auto. Lui mi c… -

Ultime Notizie dalla rete : auto con Finisce con l’auto con un muro e muore. Si è spento il grande sorriso di Marta Il Tirreno Giravano in auto con dei coltelli

Identificati, denunciati e sottoposti ad espulsione due stranieri trovati dalla Polizia locale a bordo di un’auto di un italiano su cui nascondevano diversi coltelli. Era quasi l’una di notte tra saba ...

Guendalina Canessa, incidente in auto con la figlia Chloe/ “Mi sono spaventata, ma..”

Tanta paura per Guendalina Canessa: l'ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Fortunatamente solo tanta paura per loro.

Identificati, denunciati e sottoposti ad espulsione due stranieri trovati dalla Polizia locale a bordo di un’auto di un italiano su cui nascondevano diversi coltelli. Era quasi l’una di notte tra saba ...Tanta paura per Guendalina Canessa: l'ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Fortunatamente solo tanta paura per loro.