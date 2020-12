Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: "Mi ero innamorato di lui" (Di sabato 5 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini: lo ha confessato a Cristiano Malgioglio dopo l'uscita del figlio della Parietti dalla Casa. Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha ammesso a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco Oppini: l'influencer ha parlato soprattutto di un'attrazione empatica più che fisica basata sulla sensibilità del figlio di Alba Parietti. Ieri sera Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il prolungamento del programma. La decisione del figlio di Alba ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) AlVip 5,ha ammesso di essersidi: lo ha confessato a Cristiano Malgioglio dopo l'uscita del figlio della Parietti dalla Casa. AlVip 5,ha ammesso a Cristiano Malgioglio di essersidi: l'influencer ha parlato soprattutto di un'attrazione empatica più che fisica basata sulla sensibilità del figlio di Alba Parietti. Ieri seraha deciso di abbandonare la casa delVip 5 dopo il prolungamento del programma. La decisione del figlio di Alba ...

