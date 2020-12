Giornata mondiale volontariato | Enpa | scendete in campo con noi

matteosalvinimi : Oggi nella Giornata mondiale del #Volontariato rinnoviamo l’appello a Conte. Su iniziativa della Lega, tutte le Reg… - crocerossa : ??1 milione di giorni di #Volontariato. È la somma delle ore che i nostri Volontari hanno speso per stare accanto al… - LegaSalvini : Salvini: 'Oggi nella Giornata mondiale del Volontariato rinnoviamo l’appello a Conte. Su iniziativa della Lega, tut… - gazzettadegliau : Giornata mondiale suolo, i geologi: occorre approvare una legge nazionale - gregodue : RT @Luca_Mercalli: Domani è la Giornata Mondiale del Suolo. Di questo non importa nulla alla massa, eppure il suolo ci permette di vivere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

Si è celebrata il 30 novembre la giornata mondiale contro l’Aids. Protagonista della lotta al virus HIV è stata Françoise Barré-Sinoussi, insignita del premio Nobel per la medicina insieme a Luc Monta ...Si chiama depavimentazione, riguarda interventi su viali, piazze, spartitraffici in asfalto impermeabile che vengono riconvertiti in verde per favorire il deflusso delle acque, attenuare le isole di c ...