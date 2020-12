Gasperini: “Gomez deve riposare, aspetto il miglior Ilicic. Le mie scelte sono a favore della squadra” (Di sabato 5 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese:Quali sono le soluzioni in questo momento?“Le soluzioni dobbiamo trovarle in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando. È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni ci sono state in tutte le partite”. Cosa è successo? Ilicic e Gomez?“Credo che Gomez abbia giocato 190 partite nelle mie 200 panchine a Bergamo. Credo che continuerà a fare qui ciò che ha fatto, continuando la sua carriera qui. Io faccio l’allenatore, la squadra deve sapere che deve essere tutelata. Quando faccio delle scelte…il Papu per me è sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliagara con l’Udinese:Qualile soluzioni in questo momento?“Le soluzioni dobbiamo trovarle in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando. È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni cistate in tutte le partite”. Cosa è successo?e Gomez?“Credo che Gomez abbia giocato 190 partite nelle mie 200 panchine a Bergamo. Credo che continuerà a fare qui ciò che ha fatto, continuando la sua carriera qui. Io faccio l’allenatore, la squadrasapere cheessere tutelata. Quando faccio delle…il Papu per me è sempre ...

