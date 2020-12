Elisabetta Gregoraci smentisce il contratto con Briatore ma c’è una verità (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ha parlato del famoso contratto pre-matrimoniale con Flavio Briatore e ha smentito l’esistenza dello stesso. Ma sarà la verità? Elisabetta smentisce il famoso contratto Alfonso Signorini al GF Vip 5, ha chiesto ai vipponi di scegliere se rimanere o no e la Gregoraci ha deciso di andare via, ma su insistenza del conduttore si è data tempo fino a lunedì per passare gli ultimi giorni nel cucurio con Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata, Signorini ha chiesto alla 40enne se il motivo per cui non si era lasciata andare con Pretelli, era legato ad un famoso contratto con Briatore, secondo cui i due, fino a tre anni dopo il divorzio, non avrebbero dovuto farsi ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha parlato del famosopre-matrimoniale con Flavioe ha smentito l’esistenza dello stesso. Ma sarà lail famosoAlfonso Signorini al GF Vip 5, ha chiesto ai vipponi di scegliere se rimanere o no e laha deciso di andare via, ma su insistenza del conduttore si è data tempo fino a lunedì per passare gli ultimi giorni nel cucurio con Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata, Signorini ha chiesto alla 40enne se il motivo per cui non si era lasciata andare con Pretelli, era legato ad un famosocon, secondo cui i due, fino a tre anni dopo il divorzio, non avrebbero dovuto farsi ...

