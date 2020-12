Elisabetta Gregoraci ed il ‘misterioso’ contratto con Briatore: lei rompe il silenzio (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al GF Vip rivela dei dettagli sul contratto che la lega all’ex marito Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su BriatoreSicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione, la show girl ha cerato varie dinamiche nella casa, tra storie amorose e spiacevoli scontri. Sempre al centro del gossip sopratutto per la sua storia con Pierpaolo Petrelli, la ex di Briatore rivela ogni volta di più dei retroscena della loro relazione. L’amore ‘platonico’ con Pierpaolo Petrelli Durante la puntata di Venerdì 4 Dicembre, il sempre pungente Alfonso Singorini ha detto ai due concorrenti, Elisabetta e Pierpaolo, che forse il bello della loro storia sta ... Leggi su altranotizia (Di sabato 5 dicembre 2020)al GF Vip rivela dei dettagli sulche la lega all’ex marito FlavioilsuSicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione, la show girl ha cerato varie dinamiche nella casa, tra storie amorose e spiacevoli scontri. Sempre al centro del gossip sopratutto per la sua storia con Pierpaolo Petrelli, la ex dirivela ogni volta di più dei retroscena della loro relazione. L’amore ‘platonico’ con Pierpaolo Petrelli Durante la puntata di Venerdì 4 Dicembre, il sempre pungente Alfonso Singorini ha detto ai due concorrenti,e Pierpaolo, che forse il bello della loro storia sta ...

