Egitto, prosegue il tira-e-molla su Zaki: domani nuova udienza (Di sabato 5 dicembre 2020) Attesa estenuante per il ricercatore dell'università bolognese dopo che si era accesa una speranza giovedì con il rilascio di tre dirigenti della sua stessa Ong Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 dicembre 2020) Attesa estenuante per il ricercatore dell'università bolognese dopo che si era accesa una speranza giovedì con il rilascio di tre dirigenti della sua stessa Ong

fizz_show : Prosegue la nostra #visitaguidata alla #radio del @MuseoEgizio, accompagnati da Federico Bottigliengo, #egittologo.… - eccapecca : Lista nera. È in questo contesto che prosegue la battaglia per la verità per #GiulioRegeni, vittima di un regime ch… -