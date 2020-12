Docenti viene sospeso perché impartisce lezioni private ai propri alunni | sanzione corretta? Ecco cosa hanno detto i giudici

(Di sabato 5 dicembre 2020) Per la Cassazione è illegittima ladella sospensione di un giorno dall’insegnamento, comminata in capo alla docente che ha impartitoai, poiché il massimo applicabile consiste nella censura. L'articolo .

alienlini : @Lady_ofShalott_ @Topking581 @AleGuerani @mazzettam @Happy4Trigger @oloflover @Keynesblog Ti derido? Ma di che parl… - sano_scettico : Viene il vago sospetto che 'docenti e personale scolastico' spariranno e rimarranno solo gli studenti. - Fillrobert : @emmecucchi @ElisaFiaschi @valechindamo @ricpuglisi Al 30 giugno? Quindi scrutini a luglio. Esami a partire almeno… - MrKountsby : La domanda è: quanta potenzialità di insegnamento simil #Ilcollegio viene realmente impartita negli istituti di… - OrsGiu : @stefanoepifani Supporto molto mio figlio, terza liceo, ma ho ascoltato cose da docenti (per altro anche parte dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti viene

Orizzonte Scuola

Cresce il malessere, nella scuola ripiombata in gran parte in lockdown. Ed ecco che se da un lato ci sono docenti che si mostrano sempre più insofferenti nei confronti della «dad» per i ragazzi delle ...Il concorso scuola straordinario e quello ordinario vengono rimandati a causa dell’emergenza sanitaria. Nulla di inatteso, ma qualche rammarico e molta frustrazione per quei docenti, anche ...