Demon' s Souls e i suoni bizzarri all' interno del Nexus? Mistero e lore? No | solo glitch audio

(Di sabato 5 dicembre 2020)'ssarà anche un remake, ma nasconde al suodelle novità e dei segreti, inediti anche a coloro che hanno spolpato il titolo originale. Per questo motivo, quando molti giocatori hanno iniziato a sentire dei misteriosiprovenienti dal, l'HUB principale di gioco, i fan hardcore hanno iniziato a speculare sulle sue origini e sul suo possibile significato, tirando perfino in ballo lapiù profonda e collegamenti con altri giochi. Purtroppo, la realtà è molto meno interessante di queste teorie affascinanti (e strambalate): Sony ha infatti confermato che iudibili nelnon sono nient'altro che un. I rumori in questione sono stati segnalati da molti giocatori, ma anche ...

HatsuneMiku_16 : @Xavii87_ Ah! y bienvenido a Demon's Souls uwu - alienartsaga : TRA DRAGHI E SANGUISUGHE [BOSS] - Demon's Souls - Gameplay ITA PS5 - Wal... - matty23_ : @mr9_88 io avevo sentito che il remake lo faceva bluepoint quelli di demon souls mentre kojima sta lavorando ad un… - bionicworks : @QuelBia94 Quando c'è Demon's Souls tra le opzioni non ho dubbi, voterei Demon's Souls <3 - GameIndustry_IT : Demon Soul's - Dove trovare tutte le magie e i miracoli -

Ultime Notizie dalla rete : Demon Souls

I giocatori di Demon's Souls stanno segnalando alcuni misteriosi suoni all'interno del Nexus, ma non c'è alcun mistero, si tratta semplicemente di un bug.Nicolas Doucet, Presidente di SIE Japan Studio, ne ha parlato ai microfoni di EDGE, dichiarando quanto segue: "In questo momento non ci sono piani per la produzione di un'espansione o di un sequel, ma ...