De Luca non sarà alla mostra di murales alla Cumana | presenti De Laurentiis e Osimhen

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non sarà presente all'inaugurazione della mostra di murales alla fermata della Cumana di mostra, com'era invece originariamente previsto. C'è invece il Napoli, rappresentato dalle sue cariche maggiori: il presidente De Laurentiis, il capo dell'area marketing Formisano e Victor Osimhen, l'acquisto più costoso della storia del club.

