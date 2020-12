Covid | Viminale | controlli spostamenti tra Comuni a Natale-Capodanno

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale

TGCOM

ROMA - Il Viminale ha diramato ai prefetti le linee guida per l'applicazione dell'ultimo dpcm varato dal governo con le misure di contenimento al Covid in previsione delle feste natalizie.? Usa, tre settimane di lockdown a San Francisco? Circolare della Salute: test per chi visita i parenti nelle Rsa? In Messico nuovo record di casi? In Svezia solo il 46% si vuole vaccinare? In Russia ...