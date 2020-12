Conte alla maggioranza: “Risultati in Ue non possono non favorire coesione”. Franceschini: “Scelte di sinistra, l’alleanza è inesorabile” (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia “ha cambiato molte cose” e ha trasformato un’alleanza “nata esclusivamente contro e per evitare il rischio di un governo di estrema destra in Italia” in una alleanza stretta “attorno a qualcosa di più profondo, attorno a valori condivisi“. Non è “ancora un centrosinistra, ma questa alleanza è inesorabile se vogliamo tornare a governare, al di là della legge elettorale”. Mentre la maggioranza si avvicina al test decisivo di mercoledì 9 dicembre, il giorno in cui alle Camere si voterà la risoluzione sulla riforma del Mes, il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, usa parole distensive per dissipare le polemiche attorno al governo. Anzi, rilancia l’azione dell’esecutivo, sottolineando che “abbiamo visto cambiamenti politici in Europa profondi e inimmaginabili fino pochi mesi fa”. Concetti che ricalcano quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia “ha cambiato molte cose” e ha trasformato un’alleanza “nata esclusivamente contro e per evitare il rischio di un governo di estrema destra in Italia” in una alleanza stretta “attorno a qualcosa di più profondo, attorno a valori condivisi“. Non è “ancora un centro, ma questa alleanza è inesorabile se vogliamo tornare a governare, al di là della legge elettorale”. Mentre lasi avvicina al test decisivo di mercoledì 9 dicembre, il giorno in cui alle Camere si voterà la risoluzione sulla riforma del Mes, il ministro dei Beni Culturali, Dario, usa parole distensive per dissipare le polemiche attorno al governo. Anzi, rilancia l’azione dell’esecutivo, sottolineando che “abbiamo visto cambiamenti politici in Europa profondi e inimmaginabili fino pochi mesi fa”. Concetti che ricalcano quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Intervento del Presidente Conte alla VI edizione di Rome Med Dialogues Governo Matteo Renzi e il voto sul Mes: "Se andiamo sotto, Giuseppe Conte deve dimettersi"

C'è una data segnata in rosso a Palazzo Chigi ed è quella del 9 dicembre, quando Giuseppe Conte chiederà in Parlamento il ...

Conte:"Non cadrò sul Mes,no a rimpasto"

Conte dice sì al confronto e no al rimpasto,"una for- mula ... Le derive nazionaliste non hanno più spazio politico dopo che l'Europa è riuscita a rispondere alla pandemia con l'iniziativa Recovery ...

Conte dice sì al confronto e no al rimpasto,"una for- mula ... Le derive nazionaliste non hanno più spazio politico dopo che l'Europa è riuscita a rispondere alla pandemia con l'iniziativa Recovery ...