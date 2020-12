Ciclismo, Cavendish torna alla Deceuninck: "Sono molto felice" (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dicembre 2020 " Un clamoroso ritorno. Mark Cavendish , che un paio di mesi fa aveva addirittura pensato al ritiro, riparte invece da casa. Il campione britannico, oltre 150 vittorie da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dicembre 2020 " Un clamoroso ritorno. Mark, che un paio di mesi fa aveva addirittura pensato al ritiro, riparte invece da casa. Il campione britannico, oltre 150 vittorie da ...

cyclingoo : ?? Deceuninck-QuickStep, Marcel Kittel sul ritorno di Mark Cavendish: “La sua esperienza sarà di grande aiuto alla s… - zazoomblog : Ciclismo Mark Cavendish correrà per la Deceuninck-Quick Step: “È come un ritorno a casa” - #Ciclismo #Cavendish… - OA_Sport : Ciclismo, Mark Cavendish correrà per la Deceuninck-Quick Step: “È come un ritorno a casa” - Eurosport_IT : Mark Cavendish non ha alcuna intenzione di ritirarsi e torna indietro ????????? #EurosportCICLISMO | #Cavendish |… - CorriereQ : Ciclismo, Cavendish torna a casa: ha firmato con Deceuninck-QuickStep -