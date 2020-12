Cellulari rubati a Milano: l’ennesimo scoop di Striscia la Notizia (Di sabato 5 dicembre 2020) Stazione centrale di Milano, la vendita di smartphone rubati, va avanti indisturbata. Veri e propri affare marchiati dall’illecito. scoop StrisciaEnnesimo scoop da parte della redazione di Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, condotto da questa fase dalla coppia Ficarra e Picone. Max Laudadio inviato speciale, autore di mille inchieste è partito stavolta per Milano per raccontare di un incredibile traffico a basso prezzo di smartphone, anche di ultima generazione. Attraverso l’utilizzo di un falso acquirente, interessato a prendere dei telefoni a buon prezzo, si è riusciti in pratica a ricostruire tutta la struttura di vendita, chiamiamola cosi, attraverso i vari passaggi e le varie fasi. Con il telefono, ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Stazione centrale di, la vendita di smartphone, va avanti indisturbata. Veri e propri affare marchiati dall’illecito.Ennesimoda parte della redazione dila, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, condotto da questa fase dalla coppia Ficarra e Picone. Max Laudadio inviato speciale, autore di mille inchieste è partito stavolta perper raccontare di un incredibile traffico a basso prezzo di smartphone, anche di ultima generazione. Attraverso l’utilizzo di un falso acquirente, interessato a prendere dei telefoni a buon prezzo, si è riusciti in pratica a ricostruire tutta la struttura di vendita, chiamiamola cosi, attraverso i vari passaggi e le varie fasi. Con il telefono, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cellulari rubati Senorbì. Cellulari rubati durante un allenamento della polisportiva. I carabinieri sono risaliti a chi li sta utilizzando che saranno processati per ricettazione Tentazioni della Penna 39enne romeno acquista gioielli, Iphone e una vacanza a Londra con una carta di credito rubata. Arrestato

I Carabinieri sono riusciti a tracciare anche i precedenti utilizzi fraudolenti della carta di credito rubata, accertando che il 39enne aveva acquistato gioielli in oro per un importo di 1.330 euro ed ...

App ruba dati, se ne avete una sul vostro smartphone disinstallate tutto

Il mondo degli smartphone ha certamente rivoluzionato la vita di ognuno di noi, i piccoli device infatti, grazie ad un pool di funzionalità sempre in costante progresso, hanno saputo conquistare il mo ...

