Caso Suarez, le intercettazioni: «Fortuna che c'è il Covid, così nessuno può vedere l'esame»

«Sarà nostra cura fare in modo che l'esame avvenga in un'aula con fuori tutti per motivi di Covid, cercheremo di fare in modo che sia uno studente come gli altri, che nessuno possibilmente se ne accorga». È quanto assicura Simone Olivieri, direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia, alla legale bianconera Maria Turco in relazione alla prova di italiano del calciatore Luis Suarez. Il calciatore avrebbe voluto sostenere l'esame addirittura da remoto, ma Olivieri spiega come sia già «una Fortuna che c'era questa circolare del ministero dell'Interno per il B1 (la tipologia di esame che attende Suarez per il conseguimento della cittadinanza, ndr) che esclusivamente prevede esami scritti e tutto, che è veramente una Fortuna in questi casi

