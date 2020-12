Calafiori, Fonseca frena l’entusiasmo: «Deve crescere e migliorare» – VIDEO (Di sabato 5 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato di Riccardo Calafiori Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa puntando l’attenzione anche sul giovane Riccardo Calafiori che in Europa League ha mostrato tutte le sue qualità. «Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che Deve migliorare. Che Deve imparare, crescere. È un giovane ed è normale che sia così. Per voi è il migliore al mondo, ma questo non è il cammino giusto per aiutare un giovane. Per me ha fatto una buona partita ed è un giovane che mi piace perché sta crescendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Pauloha parlato di RiccardoPaulo, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa puntando l’attenzione anche sul giovane Riccardoche in Europa League ha mostrato tutte le sue qualità. «Per meè un giovane che ha talento, ma che. Cheimparare,. È un giovane ed è normale che sia così. Per voi è il migliore al mondo, ma questo non è il cammino giusto per aiutare un giovane. Per me ha fatto una buona partita ed è un giovane che mi piace perché sta crescendo». Leggi su Calcionews24.com

