Buon compleanno Gianluca Perilli | Maurizio Crozza | Maria de Filippi…

(Di sabato 5 dicembre 2020) …FrancescoBei, Aldo Lado, Umberto Vattani, Paolo Pillitteri, Josè Carreras, Paolo Longo, Renzo Contratto, Antonio Milo, Massimo Caputi, Stefano Bollani, Edi Orioli, Roberta Capua,Antonietta Farina Coscioni, Marcelo Zalayeta, Matteo Ferrari, Abdelkader Ghezzal, Luca Negosanti, Jacopo Sala, Giada Nicco… Oggi 5 dicembre compiono gli anni:, politico, avvocato; FrancescoBei, giornalista; Romolo Guerrieri, regista, sceneggiatore; Giuseppe Rubinacci, politico; Romano Artioli, imprenditore; Germano Marri, politico, medico; Luigi Foti, politico; Aldo Lado, regista, sceneggiatore, attore; Giuliano Biggi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Matulli, politico; Umberto Vattani, diplomatico; Annibale Marini, giurista; Paolo Pillitteri, politico; Giuseppe Sciacchitano, ...

SerieA : Storia e grandi uomini. Buon compleanno @TorinoFC_1906! ?? ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - LCuccarini : Ad oggi, tra tutte quelle interpretate, è sicuramente la sigla più famosa e longeva... Buon compleanno a “La notte… - OfficialSSLazio : ?????? Buon 18° compleanno @raulmoro_! #CMonEagles ?? - Fiordaliso97 : @gyungibyuls ah e a quanto pare tanti auguri di buon compleanno ???????? - Humana83 : @RutaAllTheWay Io mi aspettavo un buon compleanno Guenda ??? delusa da Signorini... se non era per la mamma nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

SettimanaSport

Buon compleanno a Vogue Italia. In occasione del cinquantesimo anniversario della rivista di moda guidata da Franca Sozzani, il September Issue - un numero, un'istituzione - 'sfoggia' una cover compo ...Oggi è il compleanno di Marisa Tomei, l'interprete di Zia May nel Marvel Cinematic Universe, e non potevano certo mancare gli auguri da parte del web.