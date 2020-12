Avella | Biancardi | “Chiara resterà per tutti noi un esempio di determinazione”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Dolore e sgomento per la comunità didopo la morte della 17enne Chiara. Morta stamane al “Moscati” di Avellino dopo aver contratto il Covid. Attraverso la sua pagina Facebook, il sindaco Domenicoha testimoniato la sua vicinanza: ” Chiara era una combattente. Una vera forza. Ha cercato di superare anche questo maledetto e temibile virus. Non è riuscita a sconfiggerlo. Ma Chiara non ha perso. Non è stata sconfitta, perchépernoi undi determinazione, caparbietà, voglia di vivere nonostante mille sofferenze.il suo favoloso sorriso, che coinvolgeva e dava forza. Dava forza a lei e anoi. Abbracciamo la sua famiglia, altro straordinario ...

bassairpinia : AVELLA.Vigili urbani,Pasquale Biancardi va in pensione,ecco la commovente lettera. - -

Ultime Notizie dalla rete : Avella Biancardi

anteprima24.it

Coronavirus, tre morti in poche ore e altri 61 positivi in Irpinia. 5802 i casi di covid in provincia di Avellino, calcolati dallo scorso luglio e tenendo presenti guariti e contagi. Il comune con più ...Anziana contromano in autostrada per chilometri: fermata dalla polizia stradale. La donna aveva fatto inversione sul raccordo perché aveva sbagliato direzione. Ha imboccato contromano il Raccordo Auto ...