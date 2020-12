Amici, anticipazioni: Rudy Zerbi caccia Evandro (Di sabato 5 dicembre 2020) Amici, anticipazioni del 5 dicembre. Evandro criticherà i pezzi che gli sono stati assegnati e Rudy Zerbi lo caccia. Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata di Amici, in onda sabato 5 dicembre. Protagonista di questa puntata, tra gli altri, il cantate Evandro. Il ragazzo, infatti, verrà cacciato da Rudy Zerbi. Il suo allievo ha Leggi su 2anews (Di sabato 5 dicembre 2020)del 5 dicembre.criticherà i pezzi che gli sono stati assegnati elo. Arrivano le ultimedella prossima puntata di, in onda sabato 5 dicembre. Protagonista di questa puntata, tra gli altri, il cantate. Il ragazzo, infatti, verràto da. Il suo allievo ha

MICIO7BEAR : RT @durso_club: Un nuovo venerdì5 da trascorrere, come facciamo da tredici anni, in compagnia della nostra Carmelita e degli amici di #Pome… - soundsblogit : Amici 2020, le anticipazioni della puntata di sabato 5 dicembre - Notiziedi_it : Amici 20: anticipazioni quarta puntata dello Speciale del 5 dicembre 2020. La sfida di Kika - pomeriggio5 : RT @durso_club: Un nuovo venerdì5 da trascorrere, come facciamo da tredici anni, in compagnia della nostra Carmelita e degli amici di #Pome… - durso_club : Un nuovo venerdì5 da trascorrere, come facciamo da tredici anni, in compagnia della nostra Carmelita e degli amici… -