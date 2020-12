All Together Now, J Ax commosso: lacrime durante la sua esibizione (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale del talent show di Canale 5 è emozionante: in particolare, scendono le lacrime in studio quando si esibiscono i quattro giudici con la complicità di Michelle Hunziker L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale del talent show di Canale 5 è emozionante: in particolare, scendono lein studio quando si esibiscono i quattro giudici con la complicità di Michelle Hunziker L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RengaOfficial : È proprio vero che il tempo vola quando ci si diverte, eh si perché questa sera ci sarà la semi finale di “All Toge… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #AllTogetherNow? In prima serata su #Canale5 Conduce @m_hunziker - zazoomblog : J-Ax il gesto intimo spiazza tutti ad All Together Now. Fan increduli: Si è toccato lì... - #gesto #intimo… - zazoomblog : All Together Now: Silvia Rita Iannone canta Nessun grado di separazione – 5 dicembre 2020 (video e gallery) -… - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: #ra1 REPLICHE #rai3 REPLICHE benvenuti in RAITUBE dove le teche sono di casa!!?? APPLAUSI A #MEDIASET CHE CON ALL TOGETHER… -