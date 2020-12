Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 14:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in un sistema liberaldemocratico non possiamo entrare in casa delle persone ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare visioni o cene in famiglia ma per assicurare il rispetto delle norme anti covid eliminare ha messo un piano che prevede una vigilanza serata anche nelle seconde case e poi droni posti di blocco in stazioni e autostrade abbiamo riportato le reti 091 continuando così giro di due settimane in prossimità delle feste tutte le regioni Saranno già glielo ha detto Giuseppe Conte illustrando le misure contenute nel nuovo dpcm da lui firmato tra il 21 dicembre e 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti tra regioni anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 e 26 dicembre primo gennaio saranno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in un sistema liberaldemocratico non possiamo entrare in casa delle persone ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare visioni o cene in famiglia ma per assicurare il rispetto delle norme anti covid eliminare ha messo un piano che prevede una vigilanza serata anche nelle seconde case e poi droni posti di blocco in stazioni e autostrade abbiamo riportato le reti 091 continuando così giro di due settimane in prossimità delle feste tutte le regioni Saranno già glielo ha detto Giuseppe Conte illustrando le misure contenute nel nuovo dpcm da lui firmato tra il 21 dicembre e 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti tra regioni anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 e 26 dicembre primo gennaio saranno ...

