Sting – l’ascesa dello scorpione

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La leggendaria carriera di, che tutti conosciamo con la gimmick del giustiziere ispirata al film Il Corvo, iniziò in tutt’altro modo. All’inizio il lottatore aveva un diverso tipo di personaggio e se non l’avessero modificato è probabile che non sarebbe diventato il lottatore più importante della WCW e uno dei più famosi wrestler della storia. Il debutto diIl debutto in WCW avvenne nel 1987. Molti dirigenti erano fortemente convinti di renderlo il volto della federazione, perciò subì subito un grosso push. Nel 1988vinse infatti il primo titolo. Due anni dopo, sconfiggendo il leggendario Ric Flair, vinse il titolo del mondo! La svolta Nel 1996 avvenne la vera svolta: con la nascita del New World Order, un stable heel formata da Hogan, Nash e Scott Hall, l’ex campione del mondo iniziò a controllarli ...