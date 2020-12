Paolo Bonolis, evviva! Una notizia grandiosa, per lui ma anche per il suo pubblico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Negli ultimi tempi è stata più “presente” Sonia Bruganelli del marito, Paolo Bonolis. Da sempre attivissima sui social, di recente hanno fatto parlare i suoi post, come sempre senza mezzi termini, di appoggio all’amica Elisabetta Gregoraci, impegnata al GF Vip. A Casa Chi Lady Bonolis si è anche scagliata contro Giulia Salemi, che ha discusso animatamente con Eli per via di una vecchia vacanza in Sardegna durante la quale avrebbe inviato messaggi a Flavio Briatore. “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che costa stiamo parlando?”, ha detto riferendosi all’episodio accaduto nel 2016, quando le due gieffine si presentarono a Venezia con vestiti molto succinti sul red carpet. Un commento, questo della Bruganelli, che non è stato gradito da molti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Negli ultimi tempi è stata più “presente” Sonia Bruganelli del marito,. Da sempre attivissima sui social, di recente hanno fatto parlare i suoi post, come sempre senza mezzi termini, di appoggio all’amica Elisabetta Gregoraci, impegnata al GF Vip. A Casa Chi Ladysi èscagliata contro Giulia Salemi, che ha discusso animatamente con Eli per via di una vecchia vacanza in Sardegna durante la quale avrebbe inviato messaggi a Flavio Briatore. “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che costa stiamo parlando?”, ha detto riferendosi all’episodio accaduto nel 2016, quando le due gieffine si presentarono a Venezia con vestiti molto succinti sul red carpet. Un commento, questo della Bruganelli, che non è stato gradito da molti, ...

