Molly, la bambina "più vecchia" del mondo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Molly Everette Gibson è la bimba nata grazie ad un embrione congelato nell'ottobre del 1992, solo 18 mesi dopo la nascita di sua madre Tina, ora 29enne. Miracle Molly, la bimba nata da un embrione congelato 27 anni fa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020)Everette Gibson è la bimba nata grazie ad un embrione congelato nell'ottobre del 1992, solo 18 mesi dopo la nascita di sua madre Tina, ora 29enne. Miracle, la bimba nata da un embrione congelato 27 anni fa su Notizie.it.

cristinastag : .@repubblica 'Molly come ogni neonato non sa in quale epoca le sia capitato di venire al mondo, è ignara della sua… - parpinellivo : La favola di Molly, la bambina venuta dal secolo scorso mi ha colpito. Nata a ottobre da un embrione congelato 28 a… - cnnamonbitch : Molly, la bambina appena nata che fu congelata quando era ancora solo un embrione nel 1992 e tenuta così fino a que… - Dida_ti : @MollyBloom82 @CasaLettori @nimagiga @adelestancati @CommozioniA @Amelie84044597 @angelo_cennamo @lagatta4739… - SimiWonderland : @MollyBloom82 Grazie Molly ?? Libro che ho amato da bambina e che amo tuttora ?? Buona serata ?????? -