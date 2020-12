Mihajlovic: «Voglio trovare chi parla con i giornalisti e appenderlo al muro» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Qualcuno fra i giocatori del Bologna sta rischiando grosso. Sinisa Mihajlovic sta infatti cercando la talpa che parla con i giornalisti Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha svelato un retroscena relativo alle ultime sessioni di allenamento. L’allenatore rossoblu ha infatti affermato di aver provato un nuovo assetto tattico per scoprire chi fra i suoi giocatori parla con la stampa. Modulo e formazione – «Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché Voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l’ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c’è qualche giocatore che parla per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Qualcuno fra i giocatori del Bologna sta rischiando grosso. Sinisasta infatti cercando la talpa checon iNel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Bologna Sinisaha svelato un retroscena relativo alle ultime sessioni di allenamento. L’allenatore rossoblu ha infatti affermato di aver provato un nuovo assetto tattico per scoprire chi fra i suoi giocatoricon la stampa. Modulo e formazione – «Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è checon i, perchétrovarlo e quando lo trovo lo appendo al. Io non cambio modulo, l’ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c’è qualche giocatore cheper ...

