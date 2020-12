Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sabato instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni attese sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata ancora piogge sparse su tutto il territorio con possibili nubifragi. Temperature comprese tra +13°C e +17°C. Domenica piogge abbondanti nelle ore mattutine, fenomeni generalmente meno intensi al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +8°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato tempo instabile nel corso della giornata con precipitazioni diffuse su tutto il Lazio sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata si attende un peggioramento diffuso con possibili forti temporali. Domenica instabilità attesa per tutta la giornata di domenica con piogge molto abbondanti al mattino su tutto il territorio, fenomeni localmente intensi al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sabato instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni attese sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata ancora piogge sparse su tutto il territorio con possibili nubifragi. Temperature comprese tra +13°C e +17°C. Domenica piogge abbondanti nelle ore mattutine, fenomeni generalmente meno intensi al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +8°C e +13°C.Lazio:per ilSabato tempo instabile nel corso della giornata con precipitazioni diffuse su tutto il Lazio sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata si attende un peggioramento diffuso con possibili forti temporali. Domenica instabilità attesa per tutta la giornata di domenica con piogge molto abbondanti al mattino su tutto il territorio, fenomeni localmente intensi al ...

quartomiglio : Forti VENTI di BURRASCA e MAREGGIATE a VITERBO, ROMA e LATINA - RemoMaceroli : @filippothiery Ciao Filippo, volevo omaggiati per il garbato ed affettuoso ricordo che hai avuto nei confronti di D… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - In arrivo una possente perturbazione sul nostro territorio, ecco cosa ci aspetta! #PrevisioniMeteo… - Affaritaliani : Meteo Roma 5 dicembre: nuvole, pioggia e allerta per lo “scirocco scatenato” - quartomiglio : TEMPERATURE MINIME fino a -5°C e GELATE, continuano le inversioni termiche -