Medico americano usa il suo sperma per l'inseminazione artificiale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno dei maggiori esperti di fecondazione assistita, il Medico americano Quincy Fortier, ha effettuano numerose inseminazioni usando il suo sperma. Usa, Medico pratica la fecondazione assistita impiantando il suo seme su Notizie.it.

