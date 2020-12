Mauro Corona imperdonabile, la Rai non lo vuole più (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il nuovo direttore della Rai non vuole più Mauro Corona in televisione, lo ha spiegato Aldo Grasso sul Corriere della sera. Mauro Corona ultimamente si è fatto parecchio odiare dal pubblico dei telespettatori italiani, in particolari per quanto riguarda le sue uscite e i suoi litigi in Rai. Aldo Grasso ha parlato al Corriere della sera, spiegando il motivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il nuovo direttore della Rai nonpiùin televisione, lo ha spiegato Aldo Grasso sul Corriere della sera.ultimamente si è fatto parecchio odiare dal pubblico dei telespettatori italiani, in particolari per quanto riguarda le sue uscite e i suoi litigi in Rai. Aldo Grasso ha parlato al Corriere della sera, spiegando il motivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Fra poco in diretta su Rai Tre da Bianca Berlinguer a #Cartabianca, mi mancherà l’amico Mauro Corona! @CoronaMauro - matteosalvinimi : #Salvini: Manca Mauro Corona qua, portavoce della Montagna. Lo leggo e lo saluto. Spero che torni :) #Cartabianca - zazoomblog : Mauro Corona VS Franco Di Mare: «Ecco perché è invidioso. E pensare che con Berlusconi…» - #Mauro #Corona #Franco… - GossipItalia3 : Mauro Corona VS Franco Di Mare: «Ecco perché è invidioso. E pensare che con Berlusconi…» #gossipitalianews - archiferrara : O di un laghetto...CartaBianca, Mauro Corona contro Franco Di Mare: 'Perché è invidioso. E pensare che accusavano B… -