Mascherine dalla Cina per 1,2 miliardi con maxi provvigione: 4 indagati, anche Francesca Chaouqui. Perquisita la Protezione civile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una provvigione monstre da 72 milioni di euro per una commessa da 1 miliardo e 252 milioni di euro per l'acquisto, dalla Cina, di 801 milioni di Mascherine e dpi vari. Un affare su cui si è concentrata la Banca d'Italia, il cui ufficio antiriciclaggio nelle scorse settimane ha inviato una comunicazione alla Procura di Roma. Le indagini hanno portato questa mattina i militari del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza a perquisire gli uffici della sede nazionale della Protezione civile. A finire nel mirino degli inquirenti una società, la Susnky srl di Milano di Andrea Vincenzo Tommasi, e quattro persone: oltre a Tommasi, fra gli indagati ci sono il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, e Antonella Appulo, già collaboratrice dell'ex ministro ...

