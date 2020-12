Mani in alto, questa è una patrimoniale! Gli equivoci dell’imposta sulla ricchezza (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’effetto sul dibattito pubblico di tutte le proposte di patrimoniale circolate più o meno recentemente è paragonabile a quello dell’annuncio di un’imminente rapina generalizzata, persino quando l’entità delle proposte è relativamente irrilevante. Una tale avversione ha sicuramente radici psicologiche, legate alla sacralità della casa in un paese in cui la maggior parte delle persone sono proprietarie della propria dimora, e forse addirittura più ancestrali, se si guarda al concetto di “roba” di verghiana memoria. Tuttavia una forte responsabilità, nel provocare il riflesso della mano alla cintura, è anche nelle caratteristiche specifiche delle proposte avanzate, caratteristiche che contribuiscono spesso a rendere politicamente indigeribile e impopolare quello che in realtà sarebbe un obiettivo di equità, facendolo diventare al contrario utile materiale per chi è interessato ad ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’effetto sul dibattito pubblico di tutte le proposte di patrimoniale circolate più o meno recentemente è paragonabile a quello dell’annuncio di un’imminente rapina generalizzata, persino quando l’entità delle proposte è relativamente irrilevante. Una tale avversione ha sicuramente radici psicologiche, legate alla sacralità della casa in un paese in cui la maggior parte delle persone sono proprietarie della propria dimora, e forse addirittura più ancestrali, se si guarda al concetto di “roba” di verghiana memoria. Tuttavia una forte responsabilità, nel provocare il riflesso della mano alla cintura, è anche nelle caratteristiche specifiche delle proposte avanzate, caratteristiche che contribuiscono spesso a rendere politicamente indigeribile e impopolare quello che in realtà sarebbe un obiettivo di equità, facendolo diventare al contrario utile materiale per chi è interessato ad ...

L’effetto sul dibattito pubblico di tutte le proposte di patrimoniale circolate più o meno recentemente è paragonabile a quello dell’annuncio di un’imminente rapina ...

