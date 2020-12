Libia: Conte, 'completare road map senza interferenze esterne' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Servono azioni concrete all'interno di un confronto schietto e lungimirante, volto a favorire soluzioni sostenibili. È il caso della crisi libica, dove contiamo che i recenti incoraggianti progressi sul piano securitario, politico ed economico conducano al completamento della roadmap tracciata dai libici stessi per il rinnovamento della governance nazionale e la ricostruzione unitaria del Paese, senza interferenze esterne e nel quadro del processo di Berlino sotto egida Onu". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Servono azioni concrete all'interno di un confronto schietto e lungimirante, volto a favorire soluzioni sostenibili. È il caso della crisi libica, dove contiamo che i recenti incoraggianti progressi sul piano securitario, politico ed economico conducano al completamento dellamap tracciata dai libici stessi per il rinnovamento della governance nazionale e la ricostruzione unitaria del Paese,e nel quadro del processo di Berlino sotto egida Onu". Così il premier Giuseppe, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues.

TV7Benevento : Libia: Conte, 'completare road map senza interferenze esterne'... - semeoro1 : RT @VincenzoFerro3: Da notizie di agenzia: i pescatori siciliani trattenuti in Libia avrebbero scritto a Conte e per conoscenza a Stronzett… - VincenzoFerro3 : Da notizie di agenzia: i pescatori siciliani trattenuti in Libia avrebbero scritto a Conte e per conoscenza a Stron… - ilbarone1967 : RT @gasparripdl: I nostri pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia senza motivo. #Conte e #DiMaio dove siete? - eugeniobosio : #ennio. In merito ai pescatori prigionieri in Libia ,azzardo una previsione personale ,questi ragazzi saranno lasci… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Conte Libia: Conte, 'completare road map senza interferenze esterne' Fortune Italia Libia: Conte, ‘completare road map senza interferenze esterne’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Servono azioni concrete all’interno di un confronto schietto e lungimirante, volto a favorire soluzioni sostenibili. È il caso della crisi libica, dove contiamo che i recen ...

Conte presenta il Dpcm: ‘Raccomandiamo festività solo con il nucleo convivente’

Conte presenta il Dpcm: ‘Raccomandiamo festività solo con il nucleo convivente’. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo un ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Servono azioni concrete all’interno di un confronto schietto e lungimirante, volto a favorire soluzioni sostenibili. È il caso della crisi libica, dove contiamo che i recen ...Conte presenta il Dpcm: ‘Raccomandiamo festività solo con il nucleo convivente’. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo un ...