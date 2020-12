Lei balla e registra un video | lui ha altre intenzioni | Terrore in diretta VIDEO

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’incredibile vicenda arriva praticamente dal web grazie ad una assurda e casuale ripresa che racconta di un gran bello spavento. Intruso in casa (Facebook)L’incredibile vicenda arriva dagli Stati Uniti. Unnato per caso, almeno per quel che riguarda il contenuto, che ha fatto il giro del mondo. Un contenuto al limite del terrificante, da film dell’orrore praticamente, soltanto che in questo caso, non si tratta di pellicola, ma di autentica e spietata realtà. Una realtà che si confonde con l’immaginazione e fa quasi apparire poco realistiche certe immagini. La ragazza nel, è intenta are alcuni passi di danza, in casa sua, quando si accorge che qualcosa non va. Qualcuno sta provando ad entrare in casa, sua, anzi, qualcuno è entrato in casa sua. La ragazza è ...