Le «Storie di un'altra estate» di Diodato su RaiPlay. Recensione (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Fai Rumore non avrei mai pensato a tutte le cose incredibili che mi sono capitate». Con questa frase Diodato apre l’ultimo degli otto episodi di cui è composta la (sua) nuova docu-serie Storie di un’altra estate. E, in effetti, questo strano, complesso e doloroso 2020 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione artistica definitiva del cantautore. Prima il gradino più alto del podio del Festival della Canzone Italiana (ma anche il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia). Poi, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020. Diodato ha aperto - come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Fai Rumore non avrei mai pensato a tutte le cose incredibili che mi sono capitate». Con questa fraseapre l’ultimo degli otto episodi di cui è composta la (sua) nuova docu-seriedi un’. E, in effetti, questo strano, complesso e doloroso 2020 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione artistica definitiva del cantautore. Prima il gradino più alto del podio del Festival della Canzone Italiana (ma anche il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia). Poi, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020.ha aperto - come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ...

«Storie di un'altra estate», con Diodato alla ricerca della Bellezza GQ Italia

