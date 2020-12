Lazio, rifinitura pre Spezia: confermati Reina e Pereira dal 1? (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Lazio si prepara ad affrontare lo Spezia. Pereira affiancherà Immobile dal primo minuto, Reina confermato tra i pali La Lazio si prepara per lo Spezia. Giornata di rifinitura a Formello e prove tattiche: Inzaghi ha mescolato le carte, in vista dei numerosi impegni tra campionato e Champions League. Il tecnico biancoceleste pensa di lanciare Andreas Pereira, accanto ad Immobile, già dal primo minuto. Nel blocco arretrato, invece, si rivedrà Radu che chiuderà il terzetto difensivo con Acerbi e Luiz Felipe; confermato anche Reina tra i pali. Lazzari e Marusic agiranno sulle corsie laterali, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si spartiranno la linea mediana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lasi prepara ad affrontare loaffiancherà Immobile dal primo minuto,confermato tra i pali Lasi prepara per lo. Giornata dia Formello e prove tattiche: Inzaghi ha mescolato le carte, in vista dei numerosi impegni tra campionato e Champions League. Il tecnico biancoceleste pensa di lanciare Andreas, accanto ad Immobile, già dal primo minuto. Nel blocco arretrato, invece, si rivedrà Radu che chiuderà il terzetto difensivo con Acerbi e Luiz Felipe; confermato anchetra i pali. Lazzari e Marusic agiranno sulle corsie laterali, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si spartiranno la linea mediana. Leggi su Calcionews24.com

