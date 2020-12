Lazio, Inzaghi: «Finora abbiamo avuto più motivazioni in Europa» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Lazio, in programma domani alle ore 15 a Cesena La Lazio di Simone Inzaghi riparte dal Dino Manuzzi di Cesena contro lo Spezia di Italiano, neopromossa dal rendimento davvero positivo in questo inizio campionato, domani all’ultima gara in Emilia prima di fare ritorno nel proprio stadio. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24 STATO DI FORMA – «Senz’altro domani è una gara impegnativa, troviamo un avversario che gioca bene e viene da ottime prestazioni, dovremo fare una partita importante, vediamo l’allenamento di oggi. Troviamo una squadra di valore, ora dovrò valutare come sta chi ha giocato col Borussia Dortmund», Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico dellaSimoneè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-, in programma domani alle ore 15 a Cesena Ladi Simoneriparte dal Dino Manuzzi di Cesena contro lo Spezia di Italiano, neopromossa dal rendimento davvero positivo in questo inizio campionato, domani all’ultima gara in Emilia prima di fare ritorno nel proprio stadio. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 STATO DI FORMA – «Senz’altro domani è una gara impegnativa, troviamo un avversario che gioca bene e viene da ottime prestazioni, dovremo fare una partita importante, vediamo l’allenamento di oggi. Troviamo una squadra di valore, ora dovrò valutare come sta chi ha giocato col Borussia Dortmund», Leggi su Calcionews24.com

